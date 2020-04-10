شيرين عبدالوهاب: كورونا قربني إلى الله

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها اقتربت إلى الله أكثر من أي وقت مضى، وتجتمع مع أهلها وأولادها بسبب كورونا.

قالت شيرين عبر حسابها الشخصي بتويتر: "‏أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا، أنا ما بحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا، بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا".

وأضافت: "‏ساعات لما كنت بصلي كنت بحس إني بعمل الواجب أو أسرح في الصلاة أنا هعمل غداء إيه النهارده، بس الواحد لما بيقف قدام ربنا ويركز في الكلام اللي بنقوله زي ما بنقول في الفاتحة "الرحمن الرحيم" هو فعلا رحمن وحنين وأحلى حاجة في الدنيا".

وتابعت شيرين: "‏زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي".

واختتمت الفنانة قائلة: "‏أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة، ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده".