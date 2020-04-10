بريطانيا: 980 حالة وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلاده، إلى 8 آلاف و958 حالة وفاة، بعد تسجيل 980 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد، منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أنه وفقا لتلك الأرقام، فقد تجاوزت أعلى حصيلة يومية للوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة، أعلى حصيلة يومية سجلتها إيطاليا، والتي بلغت 969 حالة في 27 مارس الماضي.

إجراء 19 ألفا و116 اختبارا جديدا للكشف عن الوباء على مستوى البلاد

وقال هانكوك، في إيجازه الصحفي اليومي، إنه تم إجراء 19 ألفا و116 اختبارا جديدا للكشف عن الوباء على مستوى البلاد منذ أمس الخميس، وسُجّلت 5 آلاف و706إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة في البلاد إلى 73 ألفا و758 إصابة، فيما يقبع في المستشفيات حاليا 19 ألفا و304 أشخاص مصابين بالفيروس وتظهر عليهم الأعراض.

وفي سياق آخر، ناقش المفوض السامي البريطاني لدى ماليزيا تشارلز هاي، ورئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في بوتراجايا، اليوم، أزمة كورونا المستجد، وتأثيرها في الحياة والأعمال.

وقالت المفوضية البريطانية العليا بماليزيا، في بيان خاص لوكالة أنباء "برناما" الماليزية بعد الاجتماع، إن الجانبين تطرقا خلال لقائهما إلى مناقشة التعاون الثنائي الأوسع نطاقاً؛ لا سيما فيما يتعلق بالوسائل التي يمكن لبريطانيا وماليزيا العمل فيها معاً للتعافي من الأزمة.

وأوضح المبعوث البريطاني: "نحن نتابع عن كثب، التطورات عن الرحلات الجوية وقرار تقييد التحركات في ماليزيا"، وأثار هاي أيضاً قضية الأجانب، بمن فيهم البريطانيون الذين لديهم تصريح عمل أو تصريح زيارة طويل الأمد، الموجودون حالياً خارج ماليزيا وحُرموا من دخول ماليزيا خلال فترة تقديد التحركات.

وحول العلاقات الثنائية بين بريطانيا وماليزيا، قال المفوض السامي البريطاني: "نأمل في تعزيز العلاقات بين البلدين، ونتطلع إلى تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاستثماري مع الحكومة الماليزية".

وأضاف هاي: "نحن مهتمون أيضًا بالانضمام إلى شركاء الحوار مع رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) لإقامة تعاون أوسع ليس فقط في التجارة والاستثمار والأمن".

وخلال الاجتماع قال المبعوث البريطاني، إن ياسين استفسر أيضاً عن صحة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي دخل المستشفى لثبوت إصابته بكورونا المستجد.