فقد زوجته وابنته بسبب كورونا.. رضا: مريض واحد دمر أسرة بأكملها

قال شادي رضا، أحد مصابي كورونا، والذي توفيت زوجته وابنته حديثة الولادة بالفيروس، من مستشفى العزل بأبو قير، إن زوجته أصيبت بالفيروس أثناء تمريضها لأخيها المصاب بارتفاع درجة الحرارة، حيث شخص الطبيب حالته بكونه "مريض بنزلة شعبية" وتم تعليق المحاليل له، حتى أصيبت والدته وأخوه: "هنا بقي مراتي طلعت تمرضهم وتعملهم كمدات وهي كانت حامل في الشهر السادس، ومراتي لقطت الفيروس، وهو بيعدي بشكل مرعب".

وأضاف "رضا" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك 4 أطباء قد شخصوا حالتها بأنها "نزلة شعبية" وهو ما أخر علاجها من الفيروس: "عملتلها أشعة مقطعية على الصدر وكان فيه فراغات كتير في الرئتين والدكتور اللي عملها الأشعة قال دي بنسبة كبيرة حالة كورونا"، موضحا أنه بعد وصوله لمستشفى الصدر بدمياط تم عمل مسحة لها وتم توثيق إيجابية الحالة: "بعد 14 يوم كانت متدمرة، واتنقلت لمستشفى الحجر بالعجمي والدكاترة عملوا المستحيل".

وأكد أن بعض الأطباء قد نصحوا زوجته بوضع جنينها الأول في الشهر السابع حتى لا يتسبب ذلك في ضغط على الرئتين، إلا أن الطفلة توفيت بعد يوم من ولادتها لتلحق بها أمها، مشيرا إلى أن حالته الصحية حاليا بدأت تتحسن بشكل ملحوظ.

وتابع: "أنا فقدت زوجتي اللي كانت معافاة وصحيحة في أسبوعين، والأمر بيحصل في لمح البصر، ولو أنت صحتك كويسة المشكلة مش فيك قد المشكلة في أمك وأبوك وأختك، وحالة واحدة خدت 10، واللي بيقع هو الضعيف".