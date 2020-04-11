"تمارين وكتب وأفلام".. فريدة عثمان تكشف تفاصيل يومها في الحجر الصحي

تحدثت السباحة العالمية فريدة عثمان، عن يومياتها في الحجر الصحي بمرسى علم، بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلةً إنها تمارس بعض التمارين الرياضية، ثم تتناول غذائها، وتشاهد الأفلام وتقرأ الكتب، ووتتواصل مع أهلها وأصدقائها.

وأضافت فريدة خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "مش بنخرج من الغرف ولو عاوزين حاجة بنطبلها وبيجيبوها على طول".

وأشارت إلى أنها حزنت كثيرًا بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو: "بس صحتنا وصحة أهلنا هي الأهم دلوقتي، وشايفة إن ربنا مش هيضيع مجهودي وإن شاء الله تبقى أحسن كمان، ولما انتشر المرض في أمريكا أهلي خافوا عليّ وقالوا لي أرجع من غير مناقشة، فرجعت على طول، ونفسي العزل يخلص عشان أكون وسط أهلي وسريري".