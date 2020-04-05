رسالة فريدة عثمان للشعب المصري من داخل الحجر الصحي: "فترة وهتعدي"

أعربت السباحة المصرية فريدة عثمان، عن فخرها الشديد بدور الدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عقب عودتهم إلى أرض الوطن من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الدولة بذلت كل الجهود، من أجل عودتها هي وعدد من زملائها من أمريكا بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" هناك.

وأضافت "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التلفزيون المصري"، أنها عندما عادت من الولايات المتحدة ومعها الكثير من الرياضيين، دخلت الحجر الصحي على الفور، "أنا في الحجر الصحي بمرسى علم، ولم يكن هناك أحد ممن عادوا معي، اعترضوا على الدخول في الحجر الصحي، لمدة 14 يوما".

وأوضحت السباحة المصرية، أنها تشعر بامتنان كبير للدولة المصرية، مشددة على أنها ستواصل جهودها، من أجل تحقيق بطولات أكثر لمصر فور الانتهاء من جائحة كورونا، وتابعت: "رسالتي للمصريين.. لا تقلقوا كلها فترة صعبة والعالم كله بيمر بيها، لازم نقعد في البيت ودى فترة وهتعدى".