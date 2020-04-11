فريدة عثمان عن عودتها إلى مصر: تركت كل حاجة في أمريكا وجيت

قالت السباحة العالمية فريدة عثمان، المقيمة حاليًا في الحجر الصحي في مرسى علم، بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، إنها كانت تتدرب في أمريكا استعدادا لأولمبياد طوكيو، التي كان من المقرر لها أن تقام في صيف العام الجاري، قبل أن تُؤجل بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "اكتشفنا إن الأولمبياد اتأجلت، والحالات في أمريكا بدأت تزيد كل يوم، وقررت أرجع في مصر عشان أكون في بلدي مع أهلي ومكنش لوحدي".

وأشارت إلى أن أصعب موقف مر عليها هو تعليق الطيران، وهو ما جعلها تتواصل مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ورئيس اتحاد السباحة، لمساعدتها على العودة إلى مصر: "سبت كل حاجة في أمريكا وجيت على أول طائرة لإجلاء المصريين في 2 إبريل".