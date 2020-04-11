وزيرة التجارة: مواجهة كورونا واستمرار الإنتاج معادلة صعبة نعمل عليها

قالت الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة عملت على معادلة صعبة ومهمة بسبب مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل عدد العمالة داخل المصنع، واستمرار عجلة الإنتاج: "فيه بعض المصانع بنعملها 3 ورديات لتقليل عدد العمالة فيها".

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويذاع على قناة "mbc مصر"، أمس، أن هناك بعض القطاعات التي هي بحاجة إلى زيادة في الإنتاج مثل مصانع المستلزمات الطبية والقطاعات الغذائية، وفيها جرى زيادة طاقتها الإنتاجية: "فيه بعض المصانع اللي طلبت زيادة الورديات، وجرى الحصول على موافقات من وزارة الداخلية، وتلقينا 1008 طلب من مصانع مختلفة"، موضحة أنه قد جرى وضع ضوابط لزيادة الورديات ومنها اتباع أساليب الوقاية مثل ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات الأمنة بين العاملين لعدم نقل العدوى حال وجد شخص مصاب.

وأكدت أن الدولة تسعى لاستمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على سلامة العاملين بالمقام الأول، مشيره إلى أن المصنع الذي يكتشف فيه مصابين بالفيروس، تتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات عزل المصابين وإجراء الكشوفات على المخالطين: "نسبة الإصابات ضعيفة للغاية، وبتابع بنفسي وبشكل يومي إجراءات السلامة والأمان للعاملين".