هل طردنا الله من بيوته؟.. وزير الأوقاف يجيب

أجاب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن سؤال "هل طردنا الله من بيوته؟"، وذلك بسبب منع الصلاة في المساجد على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال جمعة، خلال حديث له على القناة الأولى: "الله عز وجل أكرم وأعظم وأرحم وألطف من أن يطرد خلقه وعباده من بيوته أو رحمته، فأبواب الرحمة واسعة ومفتوحة".

وأضاف وزير الأوقاف: "رب العزة أمر بعمارة المساجد وأمر أيضًا بالحفاظ على النفس البشرية، حيث حرم أكل الميتة في الأمور الطبيعية، وأجاز للإنسان أن يأكلها إذا خشي نفسه على حياته من الهلاك".

وتابع: "الساجد قبل المساجد، وحياة الساجد قبل عمارة المساجد، وعندما نظر النبي إلى الكعبة، قال ما أعظمك، وما أعظم حرمتك عند الله عز وجل ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك، وإن كان هناك خطر محقق أو خشية هلاك محققة أو مظنونة أو متوقعة أو متيقنة كان الحفاظ على النفس أولى من الذهاب إلى المساجد والعمرة والحج".