طلال أبو غزالة: 500 مليون شخص حول العالم سيفقدون وظائفهم بنهاية 2020

قال رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، إن أمريكا صار لديها 17 مليون إنسان عاطل عن العمل، مشيرًا إلى أنه في نهاية هذا العام، سيكون لدى العالم 500 مليون شخص عاطل، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "أتوقع انخفاض التجارة العالمية بنحو 50%، والدين العالمي 3 أضعاف الناتج العالمي وهو ما يعني أن العالم مفلس".

وتابع أن أمريكا والصين سيجبران على الجلوس للاتفاق على نظام عالمي جديد: "دون أن نصل هناك فالأسوا سيكون هو القادم، لكنهما يرفضان الجلوس والخلافات بينهما لا يمكن حلها بالطرق الودية، ومطالبهما تعجيزية، والصراع العسكري سيجبرهما على الجلوس لصياغة العالم من جديد".

وأشار إلى أنه عندما سيجلسان ويتفقان سينشأ مشروع "مارشال بلان" عالمي، ستبدأ نهضة عالمية جديدة، موضحًا أن بقاء الاتحاد الأوروبي بات على المحك لأنه أثبت عدم قدرته على الاستمرار في ظل هذه الأزمة: "كان يجب على دولة أن تجتمع، ومجلس الأمن لم يعقد جلسة واحدة، وكل هذا العدد الكبير من الوفيات سقط في مناطق صغيرة من العالم، والأسوأ قادم".