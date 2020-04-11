طلال أبو غزالة: أتوقع بداية الازدهار العالمي في 2025

قال رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، إنه يجري دراسة توقع فيها بداية الازدهار العالمي من 2025.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، أن توطين التنمية فكرة مضادة للعولمة، لافتًا إلى أنها ستحدث في دول العالم، حيث ستكون كل دولة مضطرة إلى حماية اقتصادها ومصالحها مع كل دول العالم: "أي سنتحول إلى العالمية".

وتابع أنه من آثار هذه الأزمة التي يعيشها العالم، فإن الدول دون أن تلاحظ استعملت قدرتها العسكرية لحماية البشر: "ولكن هذا أعطى توجهًا جديدا وأعطى للدولة سلطة، وأننا أمام سلطة أكبر للدولة، لأنه لولا سلطتها لما جرى احتوائها".