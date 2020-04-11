أسرة الشهيد أحمد شحاتة تشكر "المتحدة" على احتفالها بعيد ميلاد فقيدها

قالت رحاب عبدالغني، أرملة الشهيد المقدم أحمد شحاتة، الذي نظمت له الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عيد ميلاد أمام منزله، إن ما حدث كان لفتة طيبة للغاية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "CBC": "كانت لفتة جميلة من زمايل أحمد والدفعة 95، وأسعدت الأولاد جدا، ووليد كان فرحان ومتأثر جدا، وبشكر الدفعة 95 والقوات المسحلة على الموقف دا".

وأوضح وليد نجل الشهيد أحمد شحاتة، "كانت حاجة حلوة، فرحت وهما بيقولولي انزل وحاجة حلوة منهم قوي".فيما قالت حبيبة ابنة الشهيد أحمد شحاتة: "كانت مفاجأة وكنت مبسوطة، ووليد كان مبسوط ومكنش حد فينا عارف".