خبير اقتصادي: يجب تجهيز أنفسنا لمرحلة التغيير المقبلة

قال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إنه ومن الضروري على كافة المواطنين تجهيز أنفسهم لمرحلة تغيير كبيرة: "مش دايما الأزمات بتكون أضرار، ومن المهم أننا نطلع ببعض المكاسب لأي أزمة تواجهنا".

وأضاف "إبراهيم" خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه من الضروري التعامل مع الأزمة الاقتصادية بمراحل استباقية لما قبل وقوع الأزمة الكبرى، موضحا أنه من الضروري على الجميع أن يقوم بالإنفاق بقدر الدخل "حتى لا تتواجد الاستدانه بالمنازل المصرية".

وأكد أن كافة الدول تراجع حاليا حساباتها بعد اتجاهها بسرعة شديد لإنهاء العولمة والاقتصاديات المنفتحه، مثل السلع التي تنتجها دول متعدده وتوزعها فيما بعد: "الأمان داخل المجتمعات والاكتفاء الذاتي هيكون ليهم الغلبة خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية تزداد مع طول الفترة الزمنية للأزمة وقدرة الدول على تحمل الصدمات تفترق بين دولة وأخرى.