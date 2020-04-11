متعافي من كورونا: اتصدمت عند الإصابة.. وابتسامة أطباء العزل سر شفائي

قال وليد علام، أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إنه قد علم بإصابة زوجته بالفيروس أولا، ولاحقا علم بإصابته هو وابنته ذات الخمس سنوات، ووصف حالته حينها قائلا: "أنا اتصدمت".

وأضاف "علام" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن وزارة الصحة والسكان قد تواصلت معه وأخبرته باقتراب وصول سيارة الإسعاف له لإيداعه بالحجر الصحي، وأُودع بمستشفى النجيلة بمرسي مطروح، موضحا أنه للعلاج من فيروس كورونا كان من الضروري "الاهتمام بالجانب النفسي بشكل أكبر من تناول العقاقير".

وأكد أن ابتسامة وطمئنة الأطباء وطاقم التمريض له ولغيره كان له عظيم الأثر على عودته مرة أخرى وشفائه: "كانوا دايما بيواجهونا بابتسامة ويطمنونا".