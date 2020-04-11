مدرسة صحة نفسية: التفكير الزائد في فيروس كورونا من أسباب الإصابة به

قالت الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن الفترة الحالية هي فترة جيدة لإعادة الحسابات لكافة الأشخاص وحتى يتعرف الإنسان على ذاته من البداية: "مش عايزين نوصل لمرحلة الزهق والملل جوه الأسرة الواحدة".

وأضافت رشا الجندي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن بعض الرجال دائما ما يرون بأن العبء الأكبر يقع عليهم بسبب تواجدهم لساعات طويلة داخل المنزل: "لازم نديله مساحته، وده صعب أوي على أي راجل"، موضحة أن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تكون سببا رئيسي في الإصابة بالفيروس، "نظرا للتفكير الزائد فيه".

وأكدت أنه يجب عدم التعرض للأخبار السيئة طوال اليوم: "بدلا من متابعة أرقام الوفيات بسبب كورونا يجب النظر لمن تم شفائهم من الفيروس"، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية وليست محلية، وهو ما يبعث الطمئنينة في النفس.