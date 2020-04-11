أستاذ فيروسات: ارتفاع درجة حرارة المريض هي الحاسمة في إصابته بكورونا

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن كورونا المستجد مرض يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة وكذلك جفاف الحلق و"لا نعول على جفاف الحلق أو الكحة الجافة لأنها قد تكون بسبب آخر والأهم هو ارتفاع درجات الحرارة وأن تكون فوق الـ38 درجة مئوية".

وعن إمكانية انحسار المرض بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أوضح شاهين، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "CBC": "هناك رأي علمي قوي يقول إن درجات الحرارة هي السبب في انحسار الفيروس وهو كلام علمي، ومع ارتفاع درجة حرارة الصيف يحد من انتشار الفيروس، وهي تكهنات واحتمالات عالية للغاية"، لكنه أكد أن هناك علماء يرفضون هذا الأمر، مشيرا إلى أن الفيروس يعيش على سطح المياه بنسبة كبيرة جدا، "إلا أنه لا ينشط إلا في جسم الإنسان".