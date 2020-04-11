أديب: مفيش شم نسيم.. وموجة كورونا الثانية في يونيو

ناشد الإعلامي عمرو أديب المواطنين، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أمس، ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أديب: "أتوسل إليكم تقعدوا في البيت، وهي والله مش إجازة، ومفيش شم نسيم".

وأضاف أديب: "متقولش لحد انزل ولا يهمك، وإحنا إن شاء الله كويسين، إمبارح حد متعلم قالي أنا كنت قاعد وسط 20 واحد ومجاليش حاجة، طب إيش عرفك؟".

وتابع: "العالم الآن يتحدث عن موجة ثانية للفيروس، على غرار ما حدث في أزمة الإنفلونزا الإسبانية".

وأوضح: "الحديث عن أن مصر ستشهد ذروة المرض في شهر يونيو، رغم إن الكلام على إن دول أوروبا ممكن ترجع في أغسطس ويونيو ومايو". وشدد أديب، على أن معركة فيروس كورونا، هي معركة علم: "لا فيها فهلوة ولا أي حاجة، العلم ثم العلم ثم العلم، ولدينا وزارة الصحة ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية".