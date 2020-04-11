أحمد مراد: حملة I read لحث المواطنين على القراءة والكتابة عن فترة كورونا

قال الروائي أحمد مراد، إنه دعى لمبادرة I read، بعدما وجد أن كافة مواطني العالم قد تكيفوا مع عملهم من المنزل: "لو الوباء أتي من عشر سنوات مضوا كانت الكارثة هتبقي أعظم". مؤكدا أن هدف المبادرة هو نقل قصص هذه الفترة الصعبة والحرجة للأبناء والأحفاد عبر قصص مكتوبه.

وأضاف "مراد" خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على فضائية "CBC"، أمس، أن العمل من المنزل حاليا بات أسهل للجميع وكذا التعليم عن بعد وذلك بعدما تطورت وسائل التواصل.

وأوضح أن ذلك قد دفعه إلى فكرة كتاب "ليالي كورونا"، ويدعو الجميع لكتابة قصة تعادل 2000 كلمة، سواء كوميدية أو تراجيدية أو رومانسية حدثت في فترة كورونا، والتي سيجري تجميعها بكتاب "ليالي كورونا".

وأشار أحمد مراد إلى أن فيلم "كيرة والجن" والذي يلعب دور البطولة فيه الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز توقف لفترة وذلك لأن أغلب العاملين به من الأجانب والذين اضطروا للعودة إلى بلادهم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن حياته أثناء فترة حظر التجوال، وإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، قال: "بالنسبة لفترة الحظر المنزلي، أنا اتعودت أكتب منذ الاستيقاظ ولمدة خمس ساعات، فهي رياضتى اليومية، بينما أقضي باقي ساعات يومي لمشاهدة المسلسلات والأفلام واللعب مع أطفالي، وأنا مستمتع بتلك الفترة ولم أعتد إيقاف حياتي بسبب أزمة أو ظرف نمر بها، ونحن في حرب لجيش لم نراه".