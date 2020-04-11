الغرف التجارية: تراجع "البنزين" ثمرة الإصلاح الاقتصادي.. ويهدئ الأسعار قبل رمضان

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إن الطاقة هي أحد عناصر التكلفة وبالتالي فإن أي تراجع في أسعارها تؤدي إلي تراجع التكاليف علي التاجر مما يخفض المنتج النهائي خاصة أن التكلفة تحمل علي سعر المنتج.

وأشار العربي إلى أنه من المفترض تراجع سعر السلعة بنفس تراجع الطاقة، وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن مجلس إدارة الغرفة كلف الشعب النوعية في الأنشطة التجارية المختلفة بإعداد قائمة بالأسعار الاسترشادية ليكون المواطن على دراية بالأسعار لضمان ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أن استقرار الدولار وتراجع الوقود تؤديان إلى استقرار الأسعار وهدوء الأسواق خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان، وتبعث برسالة طمأنينة للمواطنين، وقرار تخفيض سعر الوقود ومرونة أسعار الوقود هبوطا وصعودا أحد أهم الإصلاح الاقتصادي وهو ما لم نشاهده من قبل.

وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، هناك تراجع في أسعار الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن المحصول متوافر في السوق بكثرة وفى حالة نفاذة سيتم التعامل في الأسواق على الأسعار الجديدة بعد تخفيض البنزين.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ" الوطن" أن التراجع سيكون في حدود 5- 10% ويتوقف ذلك على قرب وبعد المسافة من الأسواق.

وومن جهتة قال عبد العزيز السيد ر ئيس شعبة الدواجن، ظهور أثر تراجع ألطاقة ستنعكس إيجابيا على الدواجن، وأسعار الدواجن ستتراجع بنفس قيمة تراجع ألطاقة خلال الفترة الحالية بعد القرار بحسب التراجع لانها تدخل ضمن عناصر التكلفة وطالب بتشديد الرقابة على السوق ومتابعة الأسواق حتى يستفيد المستهلك بشكل كامل بدلا من ذهابها السماسرة و بشكل عشوائلى.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، من الممكن أن تقل الإسعار بنسبة ٢-٤٪ من تكلفة النقل، وأضاف أن الأسعار مستقرة بشكل خلال الفترة الحالية فى مواد البناء، مشيرا إلى أن "النولون" أي مصاريف الشحن، لن تقل عن من 5 -10% ومع استقرار الدولار والاسعار العالمية التفائل يسود الأسواق.

ومن جهتة قال عمرو حامد رئبس شعبة مواد الغذاء بغرفة القاهرة على السلع الغذائية إيجابيا خاصة فى السلع سريعة الدوران، بتراجع تتراوح ما بين 5% -10%وأشارعمرو،الى أن اى تراجع يساعد على هدوء فى الأسعار وينعكس إيجابيا على الحالة النفسية للمواطنين بأن احتياجاتهم متوفر وتستجيب للعرض والطلب

ومن جهته قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغر ف التجارية أن تأثير محدود جدا وغير محسوس لتراجع البنزين فى ظل ثبات السولار وعدم تراجعة لأنه عصب الإنتاج ويتم استخدامه بشكل أوسع بالمقارنة بالبنزين.