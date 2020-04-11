مصرية 100%.. تصنيع بوابات تعقيم بمجمع الألمونيوم في نجع حمادي

نفذ عدد من المهندسين والفنيين العاملين بمجمع ألمونيوم نجع حمادي، بوابة تعقيم من سبائك الألمونيوم بمكونات محلية 100%، لتعقيم العاملين ذاتيًا أثناء الدخول والخروج من وإلى العمل؛ لمواجهة فيروس كورونا كإجراءات احترازية ضمن خطة الدولة لمنع انتقال العدوى الفيروسية.

وشهد تشغيل البوابة المهندس محمود سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألمونيوم بنجع حمادي، مؤكدًا أن الهدف من تصنيع وتركيب وتشغيل البوابات الجديدة لتعقيم العاملين ذاتيا بالشركة خلال دخولهم وخروجهم للعمل.

وأضاف أن الشركة حريصة على صحة العاملين بها البالغ عددهم نحو 6 آلاف عامل وأهلهم وذويهم، مشيرا إلى أن البوابات الجديدة للتعقيم تم تصنعها وتركيبها وتشغيلها بسواعد وفكر العاملين بقطاعات الهندسية برئاسة المهندس محمد غريب والورش الإنتاجية برئاسة المهندس النميري عيساوي مدير عام الورش الإنتاجية بالشركة.

وتابع أن البوابات الجديدة تعمل بالتعقيم الذاتي أثناء مرور العامل بها وأنها صناعة محليه مائة في المائة، ووجه رئيس الشركة الشكر لجميع العاملين الذين تبنوا الفكرة وقاموا بتصميمها وتنفيذها كما شكر جهود العاملين بالشركة وتعاونهم لضمان حسن رعايتهم والمحافظة على صحتهم.

وقال المهندس النميري، إن البوابة مكونة من 3 مداخل ومخارج تم وضعها أمام البوابة الرئيسية للمصنع للتعقيم وهي بمكونات محلية، كما أن نظم التعقيم مطابقة للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه سيتم تصنيع أخرى لوضعها أمام مستشفى مجمع الألمونيوم.