مدحت العدل يتدخل لحل أزمة نجل عبدالمطلب.. والأخير يرد: أكثر من أخ

وجه نور محمد، نجل الفنان محمد عبدالمطلب شكر خاص للسيناريست مدحت العدل، بعد أن تواصل معه خلال الأيام الماضية، لمحاولة حل أزمته بعدما طُرد مؤخرًا من المنزل بالمغرب بسبب زوجة صديقه الذي عاش في منزلهم.

وقال نجل الفنان محمد عبدالمطلب، في تصريح خاص لـ"الوطن": "أحد المسؤولين في مجموعة mbc بمصر؛ تواصل مع عدنان المسؤول عن مجموعة mbc بالمغرب، من أجل البحث عن سكن خاص لي، وذلك بفضل تدخل مدحت العدل، فهو يعتبر أكثر من أخ بالنسبة لي".

يُذكر أنَّ نور نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب استغاث بالملك المغربي محمد السادس، بعد أن طُرد إلى الشارع من قبل أصحاب الشقة التي كان يعيش فيها.

وأوضح "نور"، في مقابلة مع قناة "شوف" المغربية، أنَّه أصبح شريدًا في الشوارع المغربية وهو متخطي عامه الثمانين، ولا يجد مكان يعيش فيه بعد أن طُرد من قبل زوجة صاحبه المتوفي، الذي كان قد أعطاه الشقة التي كان يعيش فيها لمدة 12 عامًا.

وطلب "نور" من الملك محمد السادس، أنَّ يشمله بعطفه ورعايته بأن يوفر له مكان يعيش فيه، نظرا لأنَّه ممنوع من دخول مصر ويتمنى أن يدفن في الدار البيضاء.