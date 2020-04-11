رئيس جامعة بني سويف: 4 مدن طلابية و3 فنادق جاهزة للعزل

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تجهيز 4 مدن جامعية سعت 1200 غرفة مجهزة بالكامل، لاستقبال حالات العزل، وكل مبنى منفصل وبه أماكن للعيادات والصيدلية وأماكن لإقامة الأطباء والمطبخ وغيرها.

وتابع: "لدينا 3 فنادق تابعة للجامعة جرى إخلائها وعلى أتم الاستعداد، وإن كنا نتمنى من الله أن لا نصل إلى تلك المرحلة".

وفي السياق ذاته قال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، إن المستشفى يضم 141 سرير رعاية مركزة و82 جهاز تنفس صناعي لعلاج مرضى كورونا، مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومنظمات المجتمع المدني دعمت المستشفى بـ10 آلاف قطعة من "جونتات، كمامات جراحية، وأقنعة وجه".

وأوضح عميد كلية الطب، أنه جرى تدريب الأطباء على فرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه عن طريق إجراء فحوصات مبدئية وعمل أشعة على الصدر والتحاليل.

كما قرر الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، إلغاء جميع العيادات الخارجية باستثناء أربع عيادات فقط وهي عيادات الأطفال والجراحة العامة وأمراض النساء والباطنة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.