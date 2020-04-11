عزل عمارة بأرض الجمعيات في الإسماعيلية لإصابة سيدة بكورونا

بدأت قوات شرطة قسم ثالث الإسماعيلية، إجراءات العزل الصحي لإحدى عمارات أرض الجمعيات بالشيخ زايد بعد ظهور حالة كرونا لسيدة وتم نقلها إلى مستشفى العزل بأبوخليفة لتلقي العلاج.

وبدأت قوات الجهاز التنفيذي بحي ثالث الإسماعيلية، توفير كافة الاحتياجات للأهالي وبدء أعمال التعقيم والتطهير للعمارة والعمائر المجاورة، كما بدأت الأجهزة الصحية والمراقبين الصحيين بوزارة الصحة بأعمال الفحص وأخذ العينات من المخالطين للتأكد من مدى الإصابة من عدمه.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجه بتوفير كافة الاحتياجات للأهالي بالعمارة المعزولة والتشديد على عدم خروج المواطنين حتى نهاية المدة المقررة وهي 14 يوما، من اليوم للحفاظ على أرواح المواطنين وللوقاية من كورونا، مطالبا أهالي الإسماعيلية ضرورة الالتزام بالحظر وعدم التواجد في التجمعات للوقاية من المرض مشددا على تنفيذ القانون مع المخالفين.

وكانت مدينة التل الكبير قد شهدت اليوم حالتين بعزبة اللبن لمسن 73 سنة ونجله 50 سنة ويعمل ممرض بمستشفى مطروح وتم نقلهما إلى مستشفى العزل وبدء إجراءات عزل العزبة بالكامل مع تواجد قوات الأمن والجهاز التنفيذي، ومازالت عزبة أبوربيع التابعة لمدينة أبوصوير معزولة صحيا لظهور حالتين بالعزبة لشاب وزوجته ومازالا في طور العلاج بالمستشفى والعزبة تحت العزل.