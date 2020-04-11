بالأرقام.. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن توقعاته لخسائر 6 دول

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، "إياتا"، أن شركات الطيران، تواجه خسائر كبيرة قد تبلغ فى أفريقيا والشرق الأوسط حوالي 23 مليار دولار، مشيرا خلال بيان له، أن الخسائر تصل إلى 19 مليار دولار أمريكى في الشرق الأوسط، و 4 مليارات دولار في قارة أفريقيا.

وأكد الاتحاد، أن هذا يعنى انخفاض عائدات الصناعة بنسبة 32% لأفريقيا و39% للشرق الأوسط لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

وناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الحكومات في أفريقيا والشرق الأوسط، اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم الإغاثة المالية لشركات الطيران.

وأشار البيان إلى أن الدول الست الكبرى التي سجلت خسائر كبيرة هي:

1- المملكة العربية السعودية

حيث شهدت انخفاض عدد الركاب بمقدار 26,7 مليون مسافر، ما يؤدى إلى خسارة فى الإيرادات تبلغ 5,61 مليار دولار، وتعرض 217 ألفا و570 شخصا لفقدان وظائفهم.

2- الإمارات العربية المتحدة

حيث شهدت انخفاض عدد الركاب بمقدار 23,8 مليون مسافر، ما يؤدي لخسارة في الإيرادات تبلغ 5,36 مليار دولار، وتعرض نحو 287 ألفا و863 شخصا لفقدان وظائفهم.

3- مصر:

حيث شهدت هي الأخرى انخفاض عدد الركاب بمقدار 9,5 مليون مسافر، ما يؤدي لخسارة في الإيرادات تبلغ 1,6 مليار دولار، وتعرض 205 آلاف و560 شخصا لفقدان وظائفهم.

4- الأردن

حيث شهدت انخفاض عدد الركاب بمقدار 2,8 مليون مسافر، ما يؤدي لخسارة فى الإيرادات تبلغ 0,5 مليار دولار، وتعرض 26 ألفا و400 شخص لفقدان وظائفهم.

5- جنوب أفريقيا

حيث شهدت انخفاض عدد الركاب بمقدار 10,7 مليون مسافر، وخسارة فى الإيرادات تبلغ 2,29 مليار دولار، وتعرض 186 ألفا و850 شخصا لفقدان وظائفهم.

6- إثيوبيا

حيث شهدت انخفاض عدد الركاب بمقدار 1,6 مليون مسافر، ما يعني خسارة في الإيرادات تبلغ 0,3 مليار دولار، وتعرض 327 ألفا و62 شخصا لفقدان وظائفهم.