حملات تعقيم وتطهير في قرى الغربية للوقاية من كورونا

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، بتكاتف كل المؤسسات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية.

وكلف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، نائبيه المهندس محمد صلاح والمحاسب عبد المجيد كامل في تدشين حملة مكبره لتعقيم وتطهير مدينه المحله وقرى المركز والتي من المقرر أن تستمر 15 يوما، بحضور مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعه الميدانية.

كما انطلقت فعاليات الحملة وتنفيذها من موقع ديوان مركز ومدينة المحلة الكبرى، لتشمل نطاق الوحدة المحليه بدمرو وكفر دمرو، كفر نبات، سنبارة، منشية طنبارة، وجميع العزب المجاورة لهما.

جرى الدفع بعربات الطب بيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات مجلس المدينة، محمله بمادة هايبو كلوريد الصوديوم 1% محلول بنسبه 1/ .