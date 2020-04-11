القليوبية على موعد مع حصاد 51 ألف فدان قمح.. وبدء التوريد 15 أبريل

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة شهدت زراعة 51 ألفا و600 فدان قمح هذا الموسم بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضي للقمح، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيجري توريدها للصوامع هذا الموسم والمقرر أن يبدأ في 15 أبريل الجاري عن العام الماضي.

وأضاف عربي أنه جرى تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكري الهدي 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعي يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القاطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.

وأضاف: "بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل هذا الموسم والتي تصل سعتها الإجمالية 90 الف طن، بذلك يصل إجمالي السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن، على أن يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة".