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مركز شباب برشوم بطوخ يوفر الخضروات والفاكهة للأهالي بدون زحام

كتب:

حسن صالح
01:07 م | السبت 11 أبريل 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

 دشن شباب قرية برشوم الكبرى مركز طوخ بالتعاون مع مركز الشباب التابع لإدارة طوخ، مبادرة لتجهيز جميع أنواع الخضار بالطريقه الصحية المتبعه بوزارة الصحة وتوزيعها على المواطنيين.

وتأتي تلك الخطوة لتجنب عمل التجمعات بالقرية والتغلب على استغلال بعض التجار للظروف التي تمر بها البلاد ورفع أسعار الخضروات.

وتأتي المبادرة برعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف عماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ.