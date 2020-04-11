مركز شباب برشوم بطوخ يوفر الخضروات والفاكهة للأهالي بدون زحام

دشن شباب قرية برشوم الكبرى مركز طوخ بالتعاون مع مركز الشباب التابع لإدارة طوخ، مبادرة لتجهيز جميع أنواع الخضار بالطريقه الصحية المتبعه بوزارة الصحة وتوزيعها على المواطنيين.

وتأتي تلك الخطوة لتجنب عمل التجمعات بالقرية والتغلب على استغلال بعض التجار للظروف التي تمر بها البلاد ورفع أسعار الخضروات.

وتأتي المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف عماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ.