بعد غد.. حفل للموسيقى التراثية على قناة "الثقافة" عبر يوتيوب

يقدم نجوم الأوبرا نخبة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة، ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وذلك في التاسعة مساء الإثنين 13 أبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

بعدها تبث المسرحية الكوميدية الاستعراصية "تلاميذ الفيس بوك" تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد، وتدور فكرتها حول شخصية مدرس يسعى لتقويم سلوكيات عدد من الشباب بالتعاون مع مجموعة من زملائه المدرسين وينجح بالفعل في تنمية قدراتهم ومهارتهم من خلال موقع التواصل الاجتماع ي فيس بوك.

"تلاميذ الفيس بوك" بطولة شيرين، محمد الحلو، إيهاب مبروك، رضا حامد، حسان العربي، أحمد بسيم، ليلى صدقي، دعاء رمضان، سالى كامل، ونجوم فرقة تحت 18، استعراضات سامي نوار، أشعار خميس عز العرب، ديكور الدكتور أحمد عبدالعزيز، ألحان حمادة الحلو، مخرج مساعد إيهاب علوان وياسر جمعة.