التضامن الاجتماعي: 1.5 مليون جنيه دعما للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة كورونا

وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، بتكثيف الجهود لرعاية عملاء التكافل الاجتماعى والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته، وتنفيذا لهذا قامت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بتقديم مليون و500 ألف جنيه كمساعدات نقدية استثنائية عاجلة لما يقرب من 7000 مستفيد على مستوى القاهرة الكبرى من مستفيدي التكافل الاجتماعي، من الأسر الأشد احتياجا، لدعم تلك الأسر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتم تقديم تلك المساعدات العاجلة عبر بطاقات ميزة بالتعاون مع بنك مصر، وذلك تيسيرا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

كما قامت المؤسسة في إطار دورها التكافلي، بتقديم مليون و378 ألف جنيه كتعويضات للمضارين من أحداث السيول بمنطقه عزبة الزرايب بمدينة 15مايو.

وتهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي إلى تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها.

ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.