حملة موسعة لتطهير بهتيم وبنها بعد ظهور إصابات كورونا بها

ترأس الدكتور حمدي الطباخ وكيل زيارة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مستشفى بهتيم المركزي والمنطقة بالكامل ومنطقة منشية النور ومديرية التربية والتعليم ببنها، لمتابعة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد بعض إعلان وزارة الصحة عن إصابة أسرتين على مدار الأسابيع الماضية بفيروس كورونا، بينهما حالتي وفاة في بهتيم، ومدرس بمنشية النور ببنها وزوجته التي تعمل بمديرية التربية والتعليم عاصمة المحافظة.

تفقد "الطباخ"، مستشفى بهتيم، وتابع الإجراءات المنفذة الخاصة بحالات اشتباه كورونا المستجد المحتجزين بالمستشفى من فحوصات طبية وعلاج ومكافحة عدوى.

كما أشرف على أعمال فريق مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة الذي يقوم بالعمل ليل نهار ليصل لكافة أنحاء المحافظة للتطهير، وخاصة المناطق التي يتبين وجود حالات إيجابية بها.

وقد أثنى وكيل الوزارة على فريق مستشفى بهتيم المركزي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وخدمات معاونة وجميع فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية ومدير إدارة شبرا شرق وفريق المراقبين.

من ناحية أخرى قام فرق التعقيم والتطهير بالإجراءات الاحترازية في مقر إقامة المدرس "ج. ا." بمنشية النور ببنها والذي ثبت إصابته بالفيروس وتم نقله لمستشفى العزل بكفر الزيات، حيث تقرر عزل أسرته منزليا 14 يوما لحين ورود نتائج العينات الخاصة بهم بعد سحبها منهم للتأكد من انتقال العدوى لهم من عدمه.

كما قامت الفرق بتطهير مقر عمل زوجة المصاب بمديرية التربية والتعليم ببنها، والتنبيه على المخالطين لها في العمل بإجراء العزل المنزلي وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ مديرية الصحة والجهات المختصة بالأمر لاتخاذ الإجراءات الصحية تجاه الحالة والمخالطين لها.

وتبين من تقصي حالة المدرس أنه تخصص فلسفة، وعلى المعاش منذ شهر يناير الماضي، ويرجح أنه التقط العدوى أثناء القيام بإعطاء دروس خصوصية ببنها.