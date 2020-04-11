"السجيني": من الصعب عقد جلسات البرلمان عبر "الفيديو كونفرانس"

أكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعمال المجلس تسير من خلال غرفة عمليات في لجنة الإدارة المحلية لتجميع المعلومات والعمل عليها، لإصدار التقارير الدورية.

وأضاف السجيني، خلال لقاء مع برنامج(صباح الخير يا مصر) ، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس بسبب فيروس كورونا، تم إرجاء انعقاد الاجتماعات على مستوى نظام اللجان النوعية أو على مستوى انعقاد اللجان أو على مستوى الجلسات العامة، وذلك حرصا على سلامة رؤساء المحليات وأعضاء المجلس.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، أن تجتمع الإدارات المحلية وفقا لنصابها الدستوري، وهذا لأن عددها يتجاوز العدد التي تتيحه مكالمات "الفيديو كونفرانس"، على عكس ما يحدث في اجتماعات مجلس الوزراء، أو مجلس المحافظين.

وتابع السجيني، أن عدد المحافظين 27 محافظا، والوزراء 15 وزيرا، لهذا من السهل عقد الاجتماعات معهم بطريقة "الفيديو كونفرانس"، ولكن من الصعب تنفيذ هذه الخطوة في اجتماعات مجلس النواب، لأنه يجب تحقيق النصاب القانوني للجلسات.

وأوضح عضو البرلمان، أن هذا لا يعني أنه سيتم تعطيل أعمال البرلمان بشكل كامل، ولهذا قرر رئيس مجلس النواب أن يتعامل كل من رؤساء اللجان النوعية فيما يخصه بشكل محدود من خلال الاتصال المباشر بالوزير المختص وتجميع المعلومات.