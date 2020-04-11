محافظ الجيزة: طهرنا 4000 منشأة و2500 شارع

أكد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة وضعت خطة شاملة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، والعمل علي مكافحته، وذلك في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف راشد، خلال لقاء مع قناة "EXTRA NEWS"، أنه يتم تنظيم حملات مستمرة لتعقيم جميع المنشآت الحكومية علي مستوى المحافظة، خاصة التي تشهد إقبالًا من المواطنين، مثل مكاتب البريد، أو السنترلات، أو المستشفيات، والمدارس، ومواقف السيارات والأتوبيسات، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم تُجرى بصورة مستمرة على مدار اليوم، حرصًا علي سلامة المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، أن المحافظة تستغل أيضًا أوقات الحظر، في استمرار عمليات التطهير والتعقيم، وأنه تم حتى الآن تعقيم 4 آلاف منشأة على مستوى المحافظة، و2500 شارعًا وميدانا رئيسيًا وفرعيًا.