"جبر الخواطر".. مبادرة شباب حدائق الأهرام لمساعدة المحتاجين

"جبر الخواطر ابدأ بنفسك".. هاشتاج مبادرة أطلقه فريق "ابدأ بنفسك" من شباب حدائق الأهرام، الذي يضم مجموعة من السيدات والشباب المتطوعين لفعل الخير بحدائق الأهرام، بدأوا بإنشاء الجروب وغرفة عمليات لإدارة أزمة السيول الماضية، ومساعدة المتضررين منها وظلت أعمالهم التطوعية مستمرة حتى الآن، لتشمل أزمة إنتشار فيروس "كورونا.

تقول نجلاء أسامة، 41 عاما، صاحبة الفكرة، إن الجروب يضم فريق العمل مكون من 5 أشخاص، بجانب عدد من المتطوعين، سبق لهم التعاون مع قوافل تطعيمات وزارة الصحة، التي كانت تأتي إلى المنطقة لتقديم الخدمات الصحية، ثم انتقلوا مع بداية أزمة السيول إلى التكفل بعدد من القرى المتضررة بمنطقة الجيزة، من خلال توفير أكثر من ألف كرتونة أغذية، ملابس، بطاطين، أدوية مختلفة، ومفروشات وسراير ومراتب، ومع ظهور فيروس "كورونا".

تعاون الجروب لتقديم يد العون للمتضررين من تطبيق الحظر، فنظموا فاعليات عدة على أرض الواقع، بدأوها بإنشاء "صيدلية الخير" بالجهود الذاتية مع أهل المدينة، وصرف أدوية لغير القادرين تحت إشراف طبي شامل.

واستعانوا بعدد من أطباء الخير في علاج وعمليات بالمجان لغير القادرين، كما أطلقوا مبادرات تعقيم المنازل والعمارات والمساجد والكنائس، كما أسهموا في تجهيز 5 عرائس، وأيضا توفير المواد الغذائية والملابس لدور الأيتام المختلفة بالجيزة.

وأضافت "نجلاء" أن من ضمن أنشطة الجروب أيضا توفير وتوزيع أكثر من ألف كرتونة أغذية ولحوم، جميعها بالجهود الذاتية للعمالة المؤقتة والعاملين باليومية، مع دفع إيجارات المواطنين الذين تتضرروا بسبب إيقاف عملهم وعليهم متأخرات: "الفريق كله بيقدم مساعدات بالجهود الذاتية، ورغم التحذيرات بالتزام المنازل، إلا إننا طول الوقت بننزل عشان نساعد المحتاجين في أي مكان".