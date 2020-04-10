"دروة أقوى بشبابها".. مبادرة لتطهير شوارع ومباني قرية في ملوي

نظم شباب قرية دروة، التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، مبادرة تحت عنوان "دروة أقوى بشبابها" لتطهير منازل وشوارع القرية والمصالح الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلق مجموعة من أبناء القرية المبادرة لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تعقيم جميع الشوارع، بمشاركة 20 شابا متطوعا، وقام عدد من الأهالي بالمشاركة في توفير المعدات ومواد التعقيم، وبالفعل تم تعقيم معظم مناطق القرية أكثر من مرة سواء كانت شوارع أو مصالح حكومية ومداخل بعض المنازل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وقال شباب المبادرة إن الموقف يتطلب أكثر من مجرد التوعية والإرشاد في ضوء المشاركة الفعالة لاجتياز المحنة من خلال تضافر كافة الجهود واتحاد فئات المجتمع لتقديم ملحمة وطنية تؤكد الولاء والانتماء من أجل رفعة واستقرار الوطن.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد ناشد جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.