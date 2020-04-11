الحكومة البريطانية تعلن صحة رئيس الوزراء باستمرار

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن جيد ومستمر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أنه تمكن من المشي لمسافات قصيرة، في إطار الرعاية التي يتلقاها لتساعده على التعافي من إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن جونسون في مراحل تعافيه الأولى، والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج، مؤكدا أن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة، الخميس الماضي، بعدما قضى فيها 3 أيام، وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى.

وأضاف المتحدث البريطاني: "تحدث جونسون، مع أطبائه ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها".

وكان جونسون، قد أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سان طوماس، في لندن، ليلة الاثنين، إثر تدهور حالته من جراء إصابته بمرض كوفيد 19.