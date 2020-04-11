ضخ 85 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا لسد احتياجات المواطنين في الشرقية

أعلنت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين بالشرقية، ضخ 2 مليون و300 ألف أسطوانة بوتجاز خلال شهر مارس الماضي، بنسبة زيادة قدرها 115 ألف أسطوانة عن الحصة الشهرية المقررة للمحافظة.

وأشارت إلى أن الاحتياجات اليومية من إسطوانات البوتاجاز المقررة للمحافظة تقدر بـ 75 ألف أسطوانه، لافتة إلى أن الوارد اليومي للمحافظة من أسطوانات البوتاجاز يقرب من 85 ألف، بنسبة زيادة تصل إلى 13%.

وقالت وكيلة وزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية بالمحافظة، يكفي احتياجات المواطنين اليومية، مشددة على الإدارات التموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة بشن حملات يومية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بالسعر الرسمي المعلن والمدعم من الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.