"الصحة العالمية" تدرس تقارير إصابة متعافين من كورونا مجددا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى، بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء ذلك بعد أن قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، أمس، إن 91 مريضا كان يعتقد أنهم تعافوا من كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى، واشار المسؤولون، إلى أن الوباء ربما يكون قد نشط مجددا لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.

المنظمة: نعمل للحصول على مزيد من المعلومات حول الحالات الفردية

وقالت منظمة الصحة العالمية ردا على سؤال من وكالة "رويترز" للأنباء، عن التقرير، إنها على علم بهذه التقارير، موضحة: "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية".

وشددت الصحة العالمية، على أن من المهم التأكد من أنه، عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يجرى اتباع الإجراءات بشكل صحيح، متابعة: "بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول (طريقة) تفشي الفيروس".