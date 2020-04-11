الصحة العالمية تنفي اتهام أمريكي بتجاهل إنذارا بشأن انتقال كورونا بين البشر

في رد مفصل على اتهامات الإدارة الأمريكية، نفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن تكون تلقت إنذارا مبكرا من تايوان بشأن انتقال وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) بين البشر وتجاهلته، بعد ظهور المرض في الصين في ديسمبر الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية بالانحياز إلى الصين، وبمساعدة هذا البلد على "إخفاء" خطورة المرض.

ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق مساهمة بلاده الكبرى في ميزانية الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تلعب دورا محوريا في التصدي لوباء "كوفيد 19"، وقال، أمس الجمعة، إنه سيصدر إعلانا الأسبوع المقبل بهذا الصدد.

وأشارت إدارة ترامب إلى معلومات مفادها أن تايوان "أبلغت منظمة الصحة العالمية منذ ديسمبر 2019 عن احتمال انتقال كورونا المستجد بين البشر، استنادا إلى انتقال العدوى بين العاملين الصحيين في ووهان"، بؤرة الوباء الأولى في الصين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "ما يقلقنا كثيرا أيضا أن المعلومات الواردة من تايوان لم تتم مشاركتها مع المجموعة الصحية العالمية، كما يظهر من خلال إعلان منظمة الصحة العالمية في 14 يناير 2020، الذي يفيد أنه لم يكن هناك أدلة على انتقال العدوى بين البشر".

لكن منظمة الصحة العالمية نفت تلك الاتهامات الأمريكية في رسالة إلكترونية وجهتها، أمس لجمعة، إلى وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأكدت المنظمة أنها تلقت من السلطات التايوانية في 31 ديسمبر 2019 بريدا إلكترونيا يفيد عن "معلومات صحفية بشأن حالات التهاب رئوي لا نمطي (غير معتاد) في ووهان" وأن "سلطات ووهان تعتقد أنه ليس (فيروس) سارس"، متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الذي أودى بـ774 شخصا، معظمهم في آسيا في 2002-2003.

وأكدت منظمة الصحة أن "الرسالة الإلكترونية لم تتضمن أي ذكر لانتقال العدوى بين البشر"، موضحة أنها سألت السلطات التايوانية "بأي طريقة نُقلت إليها" الشبهات بشأن انتقال العدوى بين البشر، مؤكدة "ليس لنا علم سوى بهذه الرسالة الإلكترونية الوحيدة التي لا تأتي إطلاقا على ذكر انتقال العدوى بين البشر"، وأضافت المنظمة "لم نتلق ردا".