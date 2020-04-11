الإمارات تعلن تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تسجيل 376 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تم تسجيل 4 وفيات.

وأكدت الوزارة الإماراتية، شفاء 170 حالة من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل الإجمالي إلى 588، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ظهر اليوم.

كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات قالت، أمس، إنه في إطار خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أجرت الوزارة أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.