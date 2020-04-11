"عار كأس العالم في قطر".. جريدة بريطانية تكشف الجرائم بحق العمالة

يتقاضى جيش العمال الأجانب ما يعادل 82 بنسا فقط مقابل ساعة العمل في بناء الملاعب القطرية المخصصة لكأس العالم 2022، كما كشفت جريدة ذا صن البريطانية في تحقيق بعنوان "عار كأس العالم في قطر".

وبحسب "ذا صن" البريطانية فإن هذا يعني أن العديد من الأشخاص البالغ عددهم 28 ألف عامل، يعملون في البنية التحتية الجديدة والملاعب القطرية، يحصلون على 158 جنيها إسترلينيا كل شهر في أثناء العمل لمدة 48 ساعة أسبوعيا.

وأشارت جريدة ذا صن إلى تقرير جريدة الميرور بشأن الأجور المنخفضة التي تقدمها قطر إلى بعض العمال القادمين من بنجلاديش وسريلانكا والفلبين، ويقول أحد العاملين للجريدة: "أنا مبلط داخل أحد الملاعب وأساعد في أعمال أخرى.. أكسب 900 ريال (190 جنيه إسترليني) شهريا".

وقالت باحثة متخصصة في شؤون الخليج بمنظمة العفو الدولية مي رومانوس، إن الأمور لا تتغير بالسرعة التي تود قطر أن نصدقها"، وتعرضت قطر لانتقادات في الماضي بعد اكتشاف منظمة العفو الدولية وجود 78 عامل يعانون من سوء التغذية لأنهم لا يستطيعون شراء الطعام. كان من المفهوم أيضا أن في أكتوبر من العام الماضي كان هناك مجموعة من العمال لم يحصلوا على رواتبهم لعدة شهور ووصلت مستحقاتهم المتأخرة إلى 4 آلاف جنيه إسترليني.

وتقول منظمة العفو الدولية إن المهاجرين يتعرضون في قطر للإيذاء والاستغلال للعمل على بناء ملاعب جديدة، مضيفة: "يتعرض بعضهم للعمل القسري.. لا يمكنهم تغيير وظائفهم، لا يمكنهم مغادرة البلاد وغالبا ما ينتظرون شهورا للحصول على رواتبهم".

وقالت الفيفا: "نحن نأخذ حقوق العمال على محمل الجد. نحن نشارك منظمات حقوق الإنسان في وجهة نظرهم بأن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم من أجل التنفيذ الكامل لإصلاح العمل الشامل في قطر".