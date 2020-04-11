مواطن يستغيث لإعادة 60 مصريا عالقا في الهند: ظروفنا صعبة

ناشد السعيد الخواجة، أحد المصريين العالقين في الهند، المسؤولين بالتدخل لإعادة 60 مصريا عالقا هناك إلى أرض الوطن.

وقال الخواجة لـ" الوطن": "نستغيث بالسلطات المصرية لإعادتنا إلى أرض نظرا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا، نحن نمر بظروف قاسية تمنعنا من البقاء في الهند".

وأضاف صاحب الـ38 عاما: "نحن 60 مصريا مقيمين في عدة ولايات بالهند، منا الطالب والمهندس والدكتور ورجل الأعمال ومن حضر سياحة فقط أو للعلاج".

واستطرد: "تواصلنا مع السفارة المصرية بالهند ونتمنى عودتنا في أقرب وقت، الإقامة في الفنادق صعبة بسبب رفض البعض منها استقبالنا، فضلا عن صعوبة توفير الأكل والشرب اللازم في تلك الفترة بسبب ظروف الحظر".

وأختتم السعيد حديثه قائلا: نحن في حاجة لفتح المجال الجوي وعودتنا على متن طائرة استثنائية، وعلى أتم الاستعدادات لكافة الإجراءات اللازمة التي تراها السلطات المختصة ببلدنا من دخول الحجر الصحي وخلافه".