خروج أول حالتين من مركز التعليم المدني في دمياط بعد تعافيهما من كورونا

أعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمود طلحة في دمياط خروج أول حالتين من مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة بعد ثبوت سلبية النتائج بعد تمام شفاؤهما التام وعودتهما إلى المنازل.

كما واصلت كافة وحدات إدارة مكافحة ناقلات الأمراض (دمياط - فاىسكور- كفر سعد- الزرقا - السرو) التابعة للإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بدمياط طوال الأسبوع الماضي أعمال التطهير المستمر لبعض مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية وذلك بغسيل لكل الأجزاء بالمادة المطهرة.

كما استمرت المكافحة الأرضية للحشرات ويرقات البعوض والذباب والمكافحة الهوائية للبعوض بالمستشفيات والأماكن العامة وذلك طبقا للخطة الموضوعة.