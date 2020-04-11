خالد الجندي: مصر الوحيدة في العالم التي تفتح مصانع وتدير عجلات الإنتاج

وجه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الاهتمام بفتح المصانع وتشغيل العمالة وسط كل هذه الأحداث وعدم توقف عجلة الإنتاج، لافتاً إلى أنه يوجد مجموعة من المواطنين لديهم إخلاص في القول والعمل "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فثيلة فليغرسها".

وأكد الجندي، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن مصر في وسط أزمة فيروس كورونا الذي يمر بها العالم كله هي الوحيدة التي لديها الاكتفاء الغذائي، الكيميائي، الطبي، التنظيمي، والأمني، متمنياً أن يديمها الله سبحانه وتعالى نعمة على مصر.

وأضاف، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تفتتح مصانع وتدير عجلات الإنتاج في ظل الجائحة التي تجتاح العالم.