ضبط كمية مستلزمات الوقاية من كورونا مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، كمية من القفازات الطبية وأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمخزن مستلزمات طبية غير مرخص بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بقيام ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية، بشن حملة على محال ومخازن المستلزمات الطبية بشبين القناطر.

وأسفرت عن ضبط 5 كراتين قفازات طبية "جوانتي" مجهولة المصدر، بكل كرتونة 8 علب بكل واحدة منها 100جوانتي، كما تم ضبط بعض العقاقير المنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة، 19عبوة من البتادين المطهر، و"برطمان" برلنجات كاولينا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم (7843) جنح مركز شرطة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.