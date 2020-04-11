الكويت تسمح بتسيير رحلات جوية لنقل المقيمين إلى دولهم

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت، تعميما لشركات الطيران العاملة في المطار، يسمح بتسيير رحلات جوية للمقيمين في الكويت الراغبين بالسفر إلى دولهم بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي- إنه تمت الموافقة على السماح بتسيير رحلات جوية لكل شركات الطيران، لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى بلدانهم.

وأضافت أن استقبال طلبات شركات الطيران سيتم حسب الإجراءات المعمول بها لدى إدارة النقل الجوي؛ للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير تلك الرحلات.

وكان مجلس الوزراء الكويتي كلف - في جلسته المنعقدة في التاسع من أبريل الجاري - الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بإصدار تعميم لشركات الطيران العاملة في المطار، يسمح بتسيير رحلات جوية للمقيمين في الكويت الراغبين بالسفر إلى دولهم.