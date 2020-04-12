"القاهرة" يضخ 40 مليون جنيه لمواجهة تداعيات "كورونا"

ضخ بنك القاهرة 40 مليون جنيه ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها اتحاد بنوك مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك، فى بيان، إن هذا يأتى انطلاقاً من حرصه على القيام بدوره الفعال فى مجال التنمية المجتمعية، واستجابة لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق وتكامل الجهود التى تقوم بها المؤسسات المالية.

وشدد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على أهمية المبادرة التى تستهدف تعظيم الاستفادة من جميع الجهود وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ودعم ومساندة العمالة المتضررة من الأحداث الراهنة.

وأكد «فايد»: «نتصدى دائماً لأية عقبات أو تحديات تواجه مجتمعنا المصرى»، مؤكداً أن القطاع المصرفى المصرى اعتاد دوماً على إطلاق وتبنِّى العديد من المبادرات القومية التى تنبع من الاحتياجات الفعلية لمجتمعنا المصرى والتى تُثبت دوماً مدى قوة وصلابة البنوك المصرية باعتبارها عصب الاقتصاد القومى. وأطلق بنك القاهرة العديد من المبادرات الإيجابية فى مواجهة فيروس كورونا عبر مستويات عديدة فى إطار دوره الفعال فى مجال المسئولية الاجتماعية.