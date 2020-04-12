"الأهلي" يتيح قنوات جديدة للاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي

أتاح البنك الأهلى المصرى لعملائه الحاليين إمكانية الاشتراك بخدمتى الإنترنت البنكى NBE Net أو الموبايل البنكى NBE mobile من خلال موقع البنك على الإنترنت أو من خلال مركز اتصالات البنك 19623، حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.

وقال هشام عكاشة إن هذه الخطوة المهمة من البنك الأهلى المصرى تأتى لمزيد من التفعيل للتحول الرقمى للبنك، خاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتماشياً مع توجيهات الدولة والبنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.

وأضاف أن العميل يمكنه من خلال الإنترنت البنكى والموبايل البنكى القيام بالعديد من الخدمات، منها التحويل بين حسابات العميل داخل البنك، وسداد رصيد بطاقات الائتمان، وإصدار أو استرداد الشهادات والأوعية الادخارية، وربط أو كسر الودائع لأجل.

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن هذا التطوير يتم وفقاً لخطط مدروسة للتوسع فى الخدمات الرقمية، تستلزم تطويراً مستمراً لبنيته التكنولوجية والبرمجيات التى يتعامل بها لتستوعب هذا التوسع المتنامى والطموح فى الخدمات الرقمية، مؤكدة أن البنك يطبق أعلى معايير تأمين البيانات فى التعامل المصرفى، مما أدى إلى الإقبال الكبير على تلك الخدمات، حيث زاد عدد المشتركين من الأفراد ليصل إلى ما يزيد على 2.4 مليون عميل بنسبة تفعيل بلغت 70%، وما يقرب من 30 ألف عميل شركات.