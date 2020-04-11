"الجيزة" للعمالة غير المنتظمة: لاتتوجه إلى مقار البنوك قبل تلقيك رسالة

طالبت محافظة الجيزة المواطنين المستحقين للمنحة المقدمة من الدولة، للعمالة غير المنتظمة، والبالغه 500 جنيه، بعدم التوجه لصرف الاستحقاقات من مقار البنوك أو مكاتب البريد، إلا بعد أن تصلهم رسائل على هاتفهم المحمول، الذي جرى تسجيله مسبقا، أثناء تسجيل البيانات، تفيد باستحقاقهم الحصول على المنحة، وتحدد موعد ومكان الصرف لهم.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن وزارة القوى العاملة، ستقسم المستحقين على شرائح، تصرف تباعا، وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف، للتسهيل على المواطنين، وضمان عدم وجود أـي تجمعات بمقار الصرف، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت المحافظة، أنه سيصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم (..) الموافق (..) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد/ أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى".

وتنوه المحافظة، بأن وزارة القوى العاملة ستقوم بتخصيص يوم عقب انتهاء المدة من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم، المخصص له.