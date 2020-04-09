محافظة الجيزة: لا إصابات جديدة بكورونا في المعتمدية

قال اللواء علاء بدران، المتحدث باسم محافظة الجيزة، إن ما جرى في قرية المعتمدية إجراء احترازي، وتابع :"القرية بخير وناسها بخير، ومفيش مشكلة هناك"، لافتا إلى أنه بعد ظهور بعض الحالات هناك وكإجراء احترازي تم عزل القرية مؤقتا لمدة 14 يوما والوضع هناك مطمئن.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أنهم على تواصل دائم مع القرية، ونائب المحافظ يتواجد حاليا هناك، كما أن الأجهزة التنفيذية تدخل القرية لتأدية خدماتها.

وأشار المتحدث باسم محافظة الجيزة، إلى أنه تم مد القرية بإمدادات كثيرة من أسطوانات غاز وسلع تموينية وفرق صيانة للإنارة، كما أن منظمات المجتمع المدني كان لهم دور في توزيع بعض الصناديق الغذائية، مؤكدا أنه لم يظهر حالات جديدة بالقرية، ويمنع خروج المواطنين من القرية إلا للظروف الطارئة، ولكن الحياة داخل القرية طبيعية.