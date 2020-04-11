القوات المسلحة تنفذ أعمال التعقيم والتطهير بجامعة أسوان

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، أعمال التطهير والرش والتعقيم بالحرم الجامعي بصحاري والتي تنفذها القوات المسلحة بأسوان، وذلك في حضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان وقيادات المنطقة العسكرية بأسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن ذلك في إطار توجهات الدولة والمؤسسات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا بالمستجد " كوفيد – 19"، حيث بدأت اليوم أعمال الرش والتعقيم للمرحلة الثانية للمنشآت الجامعة بالتعاون مع القوات المسلحة والتي نثمن دورها في التلاحم مع المؤسسات المدنية في إدارة الأزمات وخاصة مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف غلاب أن كافة الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها الجامعة للحد من الإصابة بفيروس كورونا تسير على قدم وساق واتخذت الجامعة العديد من المبادرات التوعوية، وذلك في إطار جهود الدولة ومؤسساتها العلمية والبحثية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وطبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تسخير كافة الإمكانيات العلمية والإنتاجية بجامعة أسوان لمواجهة فيروس كورونا ومشاركة وحدة الإنتاج والاستشارات الهندسية بكلية هندسة الطاقة بالتعاون مع كلية التربية النوعية بتصنيع الكمامات الطبية وسيتم توزيعها خلال الفترة القادمة.