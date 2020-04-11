صور.. حجر عمارتين سكنيتين في أسوان بعد ظهور حالات مصابة بكورونا

نفذت الأجهزة المعنية الحجر الصحي، صباح اليوم، على عمارتين أرقام 77 و78 في الحارة المواجهة لجمعية الشنقراب لتنمية المجتمع بمدينة أسوان، تنفيذاً لقرار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث شهدت إحداهما بعض الحالات الإيجابية المصابة بمرض كورونا.

وأغلقت مديرية أمن أسوان مداخل العمارتين، بالإضافة إلى تكليف مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها، لتقديم احتياجاتهم اليومية.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أجرى جولة ميدانية مفاجئة داخل بعض المناطق السكنية منها منطقتي الشنقراب والجوزيرة في أسوان، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة.